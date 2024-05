Padova - 60 auto danneggiate 25enne confessa dopo il blitz nel campo nomadi

Il Comune di Milano, con l'approvazione di una delibera, ha definito il percorso per la chiusura del campo rom di via Bonfadini e la rigenerazione urbana dell'area. Una buona notizia che arriva sempre troppo tardi. Perché da semplice (si fa per dire) campo rom l'insediamento di via Bonfadini, incastrato fra viale Ungheria e Morsenchio, nel tempo si è trasformato in una sorta di fortino della criminalità.

liberoquotidiano