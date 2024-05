Otto razzi su Tel Aviv sparati da Rafah Hamas rivendica | Grande attacco

Hamas ha lanciato razzi verso Tel Aviv per la prima volta in circa quattro mesi - Hamas ha lanciato razzi verso Tel Aviv per la prima volta in circa quattro mesi - Hamas ha lanciato alcuni razzi verso Tel Aviv in Israele per la prima volta in circa quattro mesi. L’esercito israeliano ha comunicato di avere rilevato il lancio di almeno otto razzi dalla zona di Ra ... ilpost

