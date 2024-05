Ospiti Domenica In - oggi 26 maggio | il ricordo di Mike Bongiorn - Vinicio Marchioni e tanta musica

(Di domenica 26 maggio 2024) Questo pomeriggio, a partire dalle ore 14:00, su Rai1 Mara Venier condurrà la nuova puntata diIn, lo storico contenitore del giorno di festa dell’ammiraglia pubblica, ricco die interviste. Chi saranno i protagonisti di questo pomeriggio? Ecco di seguito le anticipazioni della puntata di26In, glidella puntata del 262024 Danielao avrà il compito di commemorare il centenario della nascita del grande, nel prossimo appuntamento diIn, condotto da Mara Venier su Rai 1 e Rai Italia. Successivamente, tra glididiIn, anche i Ricchi e Poveri che saranno al centro di un segmento in cui ripasseranno le loro hit, tra cui la canzone presentata a Sanremo “Ma non tutta la vita”, e si esibiranno con il loro nuovo singolo “Aria”. Zucchero, in collegamento da Pontremoli, eseguirà alcuni dei suoi brani più famosi come “Diamante”, “Baila”, “Diavolo in me” e annuncerà le nuove date del suo recente tour “Overdose d’Amore ' World Tour”.

Torna con un nuovo appuntamento “Da noi… a Ruota Libera”, il programma condotto da Francesca Fialdini e realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda domenica 26 maggio alle 17. superguidatv

