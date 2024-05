Orsini | Subito i decreti 5 0 - conferma del taglio del cuneo fiscal - nucleare pulito

Il presidente di Confindustria Emanuele Orsini interviene al Festival dell’Economia di Trento e parla delle priorità per le imprese: «Approvare immediatamente i decreti attuativi di Industria 5.0, promuovere il nucleare pulito di nuova generazione e conferma re il taglio del cuneo fiscale nella ... ilsole24ore

“Considerati gli attuali dati dell’inflazione nella prossima riunione della Bce mi aspetto una prima mossa per ridurre i tassi. Non credo di svelare nessun segreto perché è una convinzione diffusa. I dati recenti vanno in questa direzione e rafforzano la nostra certezza nel fatto che potremo ... ilsole24ore