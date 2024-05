Orsini - ' al governo porteremo esigenze vere delle imprese'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 26 maggio 2024) Unità, dialogo identità: "abbiamo utilizzato tre parole nel ricompattare Confindustria. Auna Confindustria unità vuol dire una Confindustria forte e fare bene per il Paese", dice il neopresidente di Confindutria, Emanuele, dall'evento di chiusura del Festival dell'Economia di Trento organizzato dal Gruppo 24 Ore e Trentino Marketing per conto della Provincia autonoma. Vuol dire anche, aggiunge, mettere in primo piano la "necessità di ascoltare le, i territori, le categorie, solo così si può fare sintesi, e portare alle: lo puoi fare solo ascoltando le". .