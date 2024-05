Orsini a governo e opposizione | I pilastri del dialogo sono | nucleare - cuneo fiscal - certezza del diritto e piano casa per i lavoratori

Leggi tutta la notizia su ilsole24ore

(Di domenica 26 maggio 2024) “Considerati gli attuali dati dell’inflazione nella prossima riunione della Bce mi aspetto una prima mossa per ridurre i tassi. Non credo di svelare nessun segreto perché è una convinzione diffusa. I dati recenti vanno in questa direzione e rafforzano la nostranel fatto che potremo ridurre l’orientamento restrittivo della nostra politica monetaria”. Così il membro dell’executive board della Bce, Piero Cipollone, nel suo intervento a Trento. In giornata attesi gli interventi del ministro per gli Affari europei e il Pnrr, Raffaele Fitto, e del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.