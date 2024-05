Ordine d’arrivo MotoGP - GP Catalogna 2024 | Bagnai si prende la rivincita e trionfa! Martin e Marc Marquez sul podio

Calato il sipario sul GP di Catalogna, sesto appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP. Sulla pista del Montmeló, i centauri della classe regina si sono affrontati in cerca degli ambiti 25 punti. Una gara difficile in cui, oltre alla massimizzazione della prestazione, si è dovuto tener conto del degrado delle gomme in un GP di 24 giri ad altissima intensità. oasport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -1 Adesso Pecco deve scacciare gli spettri. -1 Inizia l’ultimo giro, Bagnaia ha 1?5 su Martin. -2 Espargarò non molla, sembra volerci riprovare su Marquez per il podio. -2 Dopo quanto accaduto ieri, dovremo trepidare sino alla bandiera a scacchi… -2 UN SECONDO di vantaggio per Bagnaia.

oasport