Omicidio San Giovanni Rotondo - la testimone | Mezz’ora di puro terror - non posso dimenticare quello sguardo

(Di domenica 26 maggio 2024) San(Foggia), 26 maggio 2024 - È piantonato in una struttura psichiatrica Fabio Carinci, il 43enne di Sanaccusato di aver ucciso Rachele Covino, 81 anni, trovata cadavere nel suo appartamento ieri pomeriggio. I carabinieri lo hanno bloccato dopo essere stati allertati dai residenti. Le segnalazioni parlavano di un uomo completamente nudo e insanguinato che si aggirava in stato confusionale. Il 43enne, prima di entrare nella casa della vittima, si era introdotto in un’altra abitazione, dalla quale però era stato allontanato. FrancoCautillo Le parole del sindaco “Una tragedia del tutto inaspettata, grande dolore e sconcerto - confida il sindaco Michele Crisetti al telefono con Qn.net -. Questa persona non era nota ai servizi sociali, non mi risulta neppure che fosse seguito dal centro di igiene mentale.

