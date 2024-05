Omiccioli | L’Alma farà un campionato di rilievo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 26 maggio 2024) Mirco, fanese, classe 1967, ha speso gli ultimi venti anni ad allenare tra serie D ed Eccellenza Marche e dunque è un profondo conoscitore del calcio nostrano. Le ultime due stagione le ha passati ad Urbania, portando la squadra dalla Promozione in Eccellenza lo scorso anno e arrivando 10° alla fine di questa stagione. Un successo che fa il paio con quello ottenuto nel 2008/09 quandoporto il Bikkemberg Fossombrone in Serie D, dove l’anno successivo arrivò terzo e poi passare, sempre in D, tre anni con la Recanatese. Ha guidato il Fano sempre in D in due distinti campionati, mentre l’Eccellenza l’ha fatta anche con l’Atletico Alma prima della sua scomparsa. Naturale che sappia che tipo diJuventus Fano si troverà ad affrontare la prossima stagione. "L’Eccellenza delle Marche – dice il 56enne tecnico fanese, è di un livello importante, ci sono squadre blasonate che, a parte la Civitanovese che è stata promossa, il Fano ritroverà anche l’anno prossimo come la Maceratese, la Sangiustese, l’Osimana, il Castelfidardo che sta facendo i playoff nazionali.