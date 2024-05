Omaggio al maestro Montecchia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 26 maggio 2024) Oggi il coro Tourdion Ensemble, il coro Lumos e al coro Agape ricorderanno, in un concerto dal titolo ’Siamo peccatori felici’ che si terrà alle 21,17 nella chiesa di San Lorenzo in Doliolo a San Severino, ilSimone(nella foto), scomparso nel marzo dello scorso anno a soli 53 anni. Originario di Monte San Giusto, ilnel 2010 aveva fondato il coro Tourdion Ensemble, formazione che negli anni ha curato e cresciuto con grande amore e professionalità, portando il coro, anche grazie alla sua simpatia e ai suoi modi stravaganti, a raggiungere notevoli risultati e a farsi conoscere nel territorio settempedano e non solo. Diplomatosi in fagotto al Conservatorio di Fermo, suonava anche il sax e nella banda ’Francesco Adriani’ Città di San Severino, dove da insegnante ha tenuto tantissimi corsi di orientamento musicale, il sax baritono, ilera un grandissimo appassionato di musica antica e canto gregoriano.