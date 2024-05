Olympiacos-Fiorentina | le probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di domenica 26 maggio 2024) Mercoledì 29 maggio 2024, alle ore 21, presso l’Aek Arena di Atene, si giocherà, match valido per la finale di Conference League 2023/2024. I viola, dopo aver perso il trofeo all’ultimo atto, hanno la possibilità di riprovarci, ma dovranno stare attenti ai greci che si sono dimostrati molto temibili in questa competizione.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I viola, comunque vada, sono già sicuri di partecipare alla prossima Europa League, in virtù dell’ottavo posto in campionato. La squadra di Italiano arriva a questo grande appuntamento in salute, forte dei quattro risultati utili consecutivi ottenuti, due vittorie e due pareggi. Il cammino in Conference l’ha vista chiudere il girone da prima, per poi eliminare il Maccabi agli ottavi, il Viktoria Plzen ai quarti e il Brugge in semifinale Anche per i greci la stagione può considerarsi positiva dato che si sono piazzati terzi che vale la qualificazione alla prossima Conference League.