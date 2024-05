Oliviero Toscani difende l’amico Luciano Benetton contro i manager del gruppo | Una banda di cretini laureati alla Bocconi

(Di domenica 26 maggio 2024)«è un uomo che dà fiduciagente, ma deve capire che la gente non è come lui». Interviene così, autore delle famose campagne delsull’impegno sociale, in merito alle polemiche sollevate dall’imprenditore. In un’intervista al Corriere della Sera, il fondatore delha puntato il ditogli attualidell’azienda, rivelando l’esistenza di un buco di bilancio di circa 100 milioni, che ha messo inrme i sindacati. All’indomani di questa rivelazione,si schiera dparte di

Toscani: «Benetton I manager sono la rovina dell’economia» - Toscani: «benetton I manager sono la rovina dell’economia» - Il fotografo oliviero Toscani, per anni sodale di Luciano benetton e autore delle famose campagne per il gruppo basate sull'impegno sociale punta il dito sui manager. «I miei nemici in Veneto, quando ... mattinopadova.gelocal

Oliviero Toscani: "I manager Benetton Una banda di cretini che hanno studiato alla Boccini" - oliviero Toscani: "I manager benetton Una banda di cretini che hanno studiato alla Boccini" - Il fotografo oliviero Toscani, per anni sodale di Luciano benetton e autore delle famose campagne per il gruppo basate sull'impegno sociale, in una conversazione con l'ANSA, punta il dito sui manager. huffingtonpost

Luciano Benetton lascia al figlio l'azienda e un rosso di 100 milioni da sanare - Luciano benetton lascia al figlio l'azienda e un rosso di 100 milioni da sanare - Il co-fondatore del celebre marchio si dimetterà dal ruolo di presidente del gruppo di famiglia, puntando il dito contro l'amministratore delegato accusandolo di una cattiva gestione dei conti ... today