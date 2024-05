Oggi le finali Grant porta un po’ d’azzuro in finale al Bonfiglio

(Di domenica 26 maggio 2024) Tutto secondo pronostico nelladel singolare femminile degli Internazionali d’Italia juniores che si chiudonosui campi in terra battuta del Tennis Club Milano Bonacossa. A giocarsi il titolo nella 64sima edizione della più imnte manifestazione under 18 del mondo dopo i quattro tornei del Grande Slam saranno infatti le due principali favorite del tabellone: da una parte Emerson Jones e dall’altra parte Tyra Caterina. La quindicenne australiana di Brisbane, testa di serie numero 1 e regina sul cemento degli Australian Open nello scorso mese di gennaio, ha concesso appena 3 giochi all’ucraina Yelizaveta Kotliar, sconfitta per 6/2, 6/1. Precisa e potente nei colpi, Jones ha dimostrato la sua pericolosità anche su una superficie a lei poco congeniale: in cinque incontri disputati questa settimana, ha lasciato per strada appena un set nei quarti contro la bulgara Eliana Yaneva e nellaodierna ha la grande possibilità di rire una tennista aussie sul gradino più alto del podio 43 anni dopo Anne Minter, che si aggiudicò il titolo nel 1981.

La Cremonese travolge 4-1 il Catanzaro e vola in finale playoff di Serie B: sfiderà il Venezia per la promozione - La Cremonese travolge 4-1 il Catanzaro e stacca il pass per la finale playoff di Serie B dove affronterà il Venezia. Dopo il combattuto 2-2 dell'andata, la squadra di Stroppa ... ilmattino

