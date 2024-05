Ocse - Pil in crescita nel primo trimestre 2024 | +0,4%

(Di domenica 26 maggio 2024) Tra i Paesi del G7 bene Regno Unito, Italia, Germania e Francia Il Pil della zonaè cresciuto neldello 0,4% in lieve aumento rispetto allo 0,3% registrato nelprecedente. Tra i Paesi del G7 laè ripartita nel Regno Unito (0,6%) e in Germania (0.2%). Pil in aumento .

Nel 2023, a fronte di un aumento della povertà assoluta, la quota di popolazione a rischio di povertà ed esclusione sociale è lievemente calata al 22,8% del totale (13,4 milioni di persone) dal 24,4% dell’anno prima: come già emerso da un report di marzo, è l’effetto di misure varate dal governo Draghi come l’Assegno unico universale per i figli, i bonus una tantum per contrastare l’aumento dei costi dell’energia, il taglio delle aliquote Irpef da cinque a quattro e i primi interventi sulle detrazioni. ilfattoquotidiano

Il Pil della zona Ocse è cresciuto dello 0,4% nel primo trimestre 2024, in lieve aumento rispetto allo 0,3% registrato nel trimestre precedente. Tra i Paesi del G7, precisa l'organismo internazionale con sede a Parigi nelle stime provvisorie pubblicate oggi, la crescita è ripartita nel Regno Unito (0,6%) e in Germania (0,2%). quotidiano

