Nuova turbolenza ad alta quota | 12 feriti tra passeggeri e equipaggio sul volo Doha-Dublino della Qatar Airlines

Luis Alberto potrebbe lasciare la Lazio nel mercato estivo e andare in Qatar: incontro con la dirigenza per il futuro Luis Alberto potrebbe lasciare la Lazio nel mercato estivo e andare in Qatar: incontro con la dirigenza per il futuro.

A Doha, in Qatar, si terrà da domenica 21 a domenica 28 aprile il torneo finale di qualificazione olimpica, che metterà in palio nelle quattro prove individuali due pass per Parigi 2024: l’attenzione dell’Italia è puntata sulla gara dello skeet maschile, che si svolgerà, assieme a quella femminile, dal 26 al 28, mentre per il trap l’appuntamento è dal 21 al 23.

