Nuova legge urbanistica | confronto con l’assessore Discepolo

(Di domenica 26 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiL’Ordine degli Architetti, insieme al Collegio dei Geometri della Provincia di Avellino, hanno organizzato per il 28 maggio 2024, alle ore 15:00, presso la scuola edile di Atripalda un convegno dal titolo “Ladella Regione Campania”. Parteciperanno Erminio Petecca, presidente degli architetti irpini, Antonio Santosuosso, presidente del collegio dei geometri di Avellino, Antonio Prudente, presidente CFS Avellino. Interverranno Bruno, assessore al governo del territorio della Regione Campania, per la presentazione della, Pio Castiello, urbanista, che tratterà il tema: “Abitare la complessità – Il cambiamento di paradigma che il nuovo tempo esige”, Giuseppe Vetrano, amministrativista sul tema “Semplificazione e governo del territorio: i punti chiave della riformain Campania” e Alberto Romeo Gentile, direttore generale al governo del territorio della Regione, sul tema: “L’amministrazione regionale nei processi di governo del territorio”.

Negli Stati Uniti, come purtroppo in molti altri luoghi nel mondo, le violenze sui minori sono un fenomeno terribile e in crescita. E diversi Stati stanno correndo ai ripari promulgando leggi più severe di quelle vigenti. thesocialpost

Il cedolino paga rappresenta per i dipendenti pubblici e privati il documento che contiene una serie di informazioni dettagliate sulla retribuzione spettante e le ritenute Irpef: per i dipendenti statali si va a guardare il cedolino NoiPA. leggioggi

Maltempo, rallentamento nei lavori del nuovo ospedale di Conegliano. Il nodo: «Ci sono i fondi Pnrr, va completato entro il 2025» - Maltempo, rallentamento nei lavori del nuovo ospedale di Conegliano. Il nodo: «Ci sono i fondi Pnrr, va completato entro il 2025» - CONEGLIANO (TREVISO) - Il maltempo non sta aiutando il cantiere del nuovo ospedale coneglianese. La gettata delle nuove fondamenta sta procedendo per step e non tutta difilato come ... ilgazzettino

Legge la storia del clochard - legge la storia del clochard - LA STORIA «Pensavo succedesse solo nei film. Non posso crederci. Sto tremando, ho la pelle d'oca. Per me lavorare è tornare alla vita». Sono le parole pronunciate ... ilmessaggero

In crescita l'export agricolo pugliese: vendite record per olio e pasta: "Prodotti simbolo della dieta mediterranea" - In crescita l'export agricolo pugliese: vendite record per olio e pasta: "Prodotti simbolo della dieta mediterranea" - Secondo i dati riportati da Coldiretti Puglia, nell'ultimo anno gli acquisti dall'estero dell'extravergine regionale sono aumentati del 25%, quelli dell'ortofrutta del 18%. Per la pasta la domanda è s ... baritoday