Nuova fiamma per Fedez - paparazzati mano nella mano | chi è lei

(Di domenica 26 maggio 2024) A poche settimane dalla paparazzata con Ludovica De Gresy (che ha smentito qualsiasi flirt con), il rapper di Vorrei Ma Non Posto oggi pomeriggio è stato vistocon la sua. Il cantante milanese è stato beccato al GP di Monacoinsieme alla bellissima modella francese Garance Authié. La pagina Very Inutil People ha pubblicato il video in esclusiva e ha fatto sapere che i due si starebbero vedendo da qualche mese: “Una frequentazione che procede da qualche mese, il primo avvistamento a marzo a Courchevel, poi Parigi, Miami, Coachella e adesso Monte-Carlo”.al momento non ha smentito, ma di sicuro se i due si frequentano da mesi, questo è più che un semplice flirt a breve scadenza. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VeryInutilPeople (@veryinutilpeople.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di quarti di finale dell’ATP 250 di Ginevra tra Flavio Cobolli ed il kazako Alexander Shevchenko. Primo confronto diretto tra i due, con il vincente della sfida che troverà in semifinale uno tra ... oasport

Fedez pizzicato mano nella mano con la modella Garance Authiè al Gran Premio di Montecarlo: chi è la nuova fiamma del rapper Fedez rimette in moto la macchina dell’amore. Il cantante ed ex marito di Chiara Ferragni questo pomeriggio è stato pizzicato mano nella mano di una modella a Montecarlo. Si ... 361magazine

Garance Authié, chi è la nuova fidanzata di Fedez: modella del 2004, hanno 14 anni di differenza. E sono stati visti insieme a Montecarlo - Garance Authié, chi è la nuova fidanzata di Fedez: modella del 2004, hanno 14 anni di differenza. E sono stati visti insieme a Montecarlo - Il rapper, dopo la rottura con Chiara Ferragni, sembra aver trovato di nuovo la felicità al fianco della giovane francese, con cui è stato visto al Gp di Monaco di Formula 1. I due sono stati visti ... ilmessaggero

Fedez al GP di Monaco mano nella mano con Garance Authié: chi è la nuova fiamma del rapper - Fedez al GP di Monaco mano nella mano con Garance Authié: chi è la nuova fiamma del rapper - nuova fiamma per Fedez dopo la separazione da Chiara Ferragni ... in atteggiamenti intimi con la modella francese Garance Authié. I due sono stati avvistati mano nella mano al GP di Monaco: il video è ... corrieredellosport

Cinema al cento per cento, ecco le nostre recensioni dei film in sala dal 23 maggio - Cinema al cento per cento, ecco le nostre recensioni dei film in sala dal 23 maggio - Il nuovo film del 79enne Miller comincia in una sorta di giardino ... da cui la piccola Furiosa (già addestrata a combattere da una madre indomita) viene rapita per mano di un gruppo di predoni che la ... tribunatreviso.gelocal