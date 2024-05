Non lasciarti ingannare dalle piume di un uccello

(Di domenica 26 maggio 2024) Quando la natura è spietata Durante una crociera in Antartide, ho assistito a un’aggressione spietata di un pulcino di skua a uno più piccolo, ignorato dai genitori, mostrando la brutalità della natura. Incontri ravvicinati con la fauna selvatica Un corvo nel parco di Yellowstone mi ha fissato mentre mangiava una carcassa, suscitando riflessioni sui legami tra uccelli e dinosauri. Un’altra volta, un’aquila calva nel New Jersey sembrava valutarmi mentre scrivevo su Pete Dunne. Uccelli: discendenti dei dinosauri Le potenti ali e gli sguardi penetranti degli uccelli ci ricordano la loro antica discendenza. Gli aironi, con movimenti lenti ma letali, incarnano L'articolo proviene da News Nosh. .

J"N KALMAN STEFÁNSSON - MEDITAZIONI ROMANZESCHE SULL'ESISTENZA UMANA E LA NATURA (di Melania Acerbi) - Il romanzo, ambientato in un remoto villaggio islandese, indaga le interazioni umane con una natura tanto affascinante quanto spietata per mezzo di una serie di intime meditazioni sulla vita, sulla ... ildetonatore

McEnroe cercava la luce attaccando la rete: al Roland Garros non vince sempre il migliore - E quella finale rappresenta ancora oggi l'esempio più lampante della natura stessa del tennis: un'eterna e spietata lotta contro sé stessi. La fatica non fa paura A Parigi chi attacca per definizione ... editorialedomani