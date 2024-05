Non fatevi ingannare Siamo ancora oggetto di sperimentazioni e manipolazioni che sui nostri corpi scrivono vecchi e nuovi stereotipi Ma artiste e fotografe svelano il trucco per narrazioni contemporanee

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di domenica 26 maggio 2024) Quante storie contengono i? Molte e infinite sono le forme della sua rappresentazione che, per sua stessa natura ambigua, è abile nel mostrare o celare, manipolare e stravolgere. Sul corpo delle donne si è scritta e si potrebbe leggere tutta la storia dell’umanità. E il corpo delle donne è stato e continua a essereprivilegiato di tutte le arti figurative, tradizionali e. Esaltato o offeso, veicola messaggi differenti che ora alludono, ora turbano. “Straordinarie”, la mostra fotografica sbarca a Milano X Se la pittura e la scultura fin dalle loro origini hanno reso il corpo femminile indiscusso protagonista, la fotografia, più recente ma non meno rivoluzionaria, dall’Ottocento in poi lo ha magnificato.