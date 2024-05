Non esiste chi decide per noi Guido Crosetto - lo schiaffo a Stoltenberg | altolà a mister Nato

(Di domenica 26 maggio 2024) Dopo quella di Emmanuel Macron, ecco la fuga in avanti di Jens, segretario generale della, il quale ha aperto alla possibilità che l'Ucraina usi le armi dell'Occidente per colpire direttamente in territorio russo. Insomma, un passo in avanti piuttosto deciso verso un possibile conflitto globale. Una posizione, però, respinta con fermezza da, ministro della Difesa, il quale intervistato dalla Stampa non usa giri di parole: "Nonun segretarioo una nazione chela linea per tutte le altre", premette. E questo vale per"ma vale anche per Macron, quando ha detto "manderemo i nostri soldati in Ucraina". Lasi muove, e si muoverà nell'incontro che avremo a Washington a luglio, portando dei progetti, dei piani, delle idee. Le singole spinte valgono poco". E ancora: "Io ritengo che in questo momento sia sbagliato aumentare una tensione già drammatica.

(Adnkronos) – ''Non ci sono piani per inviare truppe Nato in Ucraina'' perché l'Alleanza Atlantica ''non entrerà a far parte del conflitto''. Lo ha dichiarato il Segretario generale della Nato Jens Stoltenberg nel corso di un'intervista con il giornale tedesco Welt am Sonntag. periodicodaily

"Penso che sia giunto il momento per gli alleati di considerare se eliminare alcune delle restrizioni imposte sull'uso delle armi che hanno fornito all'Ucraina". Con queste parole in un'intervista all'Economist, il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, ha avanzato l'ipotesi di far cadere il divieto imposto a Kiev di non usare le armi fornite dall'Occidente per colpire in territorio russo. iltempo

