Nole e Nadal - quanti dubbi al Roland Garros

(Di domenica 26 maggio 2024) Carlitos Alcaraz ha paura di tirare il dritto. L’infiammazione all’avambraccio destro gli ha fatto saltare Montecarlo, Barcellona e Roma. Anche Jannik Sinner testa con cautela la sua anca. Quando venerdì Fucsovics e ieri Darderi lo hanno spinto a correre verso destra e a tirare il dritto in corsa, si è mosso con prudenza, sebbene Jannik si affanni a rassicurare "ora è tutto ok". Se i due più interessanti tennisti della “new generation” lamentano di non aver potuto preparare come avrebbero voluto questo, certo peggio stanno i due “old generation” Rafa(38 anni il 3 giugno) e Novak Djokovic (37 il 22 maggio). I 14 trionfi di Rafa, i 3 del campione in carica Novak, interrotti solo da due svizzeri in 20 anni (Federer 2009, Wawrinka 2015) contano solo nella memoria di chi ha amato due leggende., 7 vittorie e 4 k.o. ("A Roma è stato un disastro con Hurkacz, eppure in allenamento non ero male…Oggi mi sento molto meglio, ma è allenamento, le domande che mi fate voi me le faccio anch’io") qui non ha avuto il sorteggio sperato: "Questo per me è un posto magico, non so se sarà il mio ultimo, probabilmente sì, ma non lo voglio dare per certo al 100%.