Noi vendiamo dischi per salvare la musica

(Di domenica 26 maggio 2024) Ha aperto un negozio dinel 2024. In un’epoca diliquida imposta da un algoritmo inumano, un rifugio per appassionati: "Solo con la vendita del supporto fisico laindipendente può continuare ad esistere – è la convinzione che motiva Cristian Urzino, 38 anni, titolare insieme a Fabio Lupica e Luca Stillo di “Dissonanze“, in via Adige –. Il negozio diè l’ultima tappa di un percorso che abbiamo iniziato nel 2009 con l’apertura della nostra casa discografica, Over Drive, e proseguito nel 2014 con una fabbrica dissette, Tape It Easy. Conosciamo il mercato e l’esiguità delle royalties legate alle piattaforme. Lo streaming, basandosi sul consumo pressoché gratuito, ha creato un modello economico insostenibile per gli artisti: non consente di avere uno studio di registrazione di qualità, di supportare il lavoro del producer e, in definitiva, ai musicisti di vivere del loro lavoro".

