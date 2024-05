Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di domenica 26 maggio 2024) La Corte d’appello di Tunisi ha confermato oggi la sentenza di primo grado a tre anni di carcere per il leader del partito islamista Ennahdha, Rached Ghannouchi, e suo genero, Rafik Abdessalem, nel caso conosciuto come “lobbying“, per il reato di “finanziamento estero di un partito“. Diverse centinaia di persone questa sera si sono radunate in segno di protesta contro l’antisemitismo a Parigi, su place de la Re’publique, e davanti al comune di Rouen, città dove questa mattina un uomo ha incendiato la sinagoga. Il governo dell’Uruguay ha approvato un decreto che crea la figura giuridica della “residenza per radicamento“, che consentirà di risolvere la situazione di immigrazione di circa 24 mila persone che rimangono di maniera irregolare nel Paese.