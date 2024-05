Nintendo Switch | sono in arrivo due nuovi remake nel 2025 - secondo un rumor

(Di domenica 26 maggio 2024) Un insider ha affermato cherilascerà duesunel corso dell’anno prossimo, il, aggiungendo che uno di questi giochi è stato rilasciato originariamente suGamecube ed uno su3DS. A condividere questa nuova indiscrezione è stato nello specifico PH Brazil, YouTuber che in queste ultime settimane è riuscito ad attirare non poche attenzioni su di sé visto che è stato il primo ad anticipare correttamente il rinvio di2 al prossimo anno. PH Brazil ha inoltre affermato che probabilmente i due giochi di cui sopra potrebbero essere annunciati nel corso delDirect di giugno 2024, con la Grande N che di conseguenza potrebbe annunciare gli ultimi due giochi “” di un certo peso insulla celeberrima console ibrida ormai prossima alla pensione.

Nintendo Switch è riuscita a diventa re nientemeno che la console più venduta di sempre in Giappone , supera ndo di conseguenza le vendite complessive realizzate da Nintendo DS nel corso del suo intero ciclo vitale. Stando a quanto riportato da Famitsu, la console ibrida della Grande N è stata in

