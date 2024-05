Niente sconti alla Signora Per Zirkzee e Calafiori sarà un braccio di ferro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 26 maggio 2024) "Di Bologna mi mancherebbe tutto: la città, la gente i compagni, Motta", raccontava ieri Riccardosulle colonne di Sportweek. Facciamo che tutto questo non gli debba mancare, ma che soprattutto non debba mancargli Motta. Perché per i tifosi rossoblù, e per le sorti tecniche del Bologna che sta per nascere, sarebbe un pessimo affare dover consegnareJuve non solo l’allenatore, ma anche uno dei pezzi più pregiati della collezione di Casteldebole. Conoscendo Giovanni Sartori, però, se la Juve vorrà arrivare a, che a Torino infilano già in ogni ipotesi di formazione del Bologna di Motta, la Juve dovrà corrispondere al Bologna l’equivalente di … due. E’ un paradosso per dire che il club rossoblù, specie se nei prossimi giorni troverà conferma anche in via ufficiale l’approdo di Motta sulla panchina bianconera tratterà la Juve come l’ultimo potenziale interlocutore con cui intavolare, eventualmente, una trattativa per la cessione del difensore che il cittì azzurro Spalletti porterà agli Europei.