Niente Divina Commedia per due studenti musulmani - Gasparri | A scuola ho studiato Gramsci e Mar - benché non condividessi assolutamente le loro idee

Matteo Salvini se la prende con il docente di una scuola di Treviso che ha esentato due studenti musulmani dallo studio della Divina Commedia: "No al crocifisso, al Natale, alla Divina Commedia, alle fiabe, chiusura delle scuole per il Ramadan. fanpage

"Abbiamo disposto un'ispezione per verificare come stanno i fatti" nella scuola del trevigiano dove le famiglie di due alunni musulmani hanno chiesto l'esonero dei propri figli dallo studio della Divina commedia", lo ha detto il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara a proposito della notizia di una scuola a Treviso dove due studenti musulmani sarebbero stati esonerati dallo studio di Dante trattandosi di un'opera a sfondo religioso, in contrasto con la fede dei due ragazzi L'articolo Studenti di Treviso esonerati dalla Divina Commedia: Valditara manda gli ispettori.

