Niente acqua e Baltici in fiamme - gli Usa si armano guardando al futuro

tutti fuori: ieri alle 10.30 gli studenti della sede centrale del liceo Cairoli di corso Mazzini sono stati mandati a casa . Nei bagni non c’era acqua , i ragazzi non potevano rimanere in classe. "A causa della rottura di un tubo nelle cantine è stata interrotta la fornitura di acqua - ha spiegato la ... ilgiorno

Ho provato la dieta del digiuno intermittente e non sono mai stata così energica (e sì, sono dimagrita) - Ho provato la dieta del digiuno intermittente e non sono mai stata così energica (e sì, sono dimagrita) - L'idea di trascorre diverse ore della giornata senza poter mangiare spaventa un po' ma, una volta superate le preoccupazioni, quello del digiuno si rivela un viaggio di benessere fisico e mentale ... vogue

Dramma siccità in bassa Gallura e Baronia, nuove restrizioni: «Il rischio: niente acqua per il turismo» - Dramma siccità in bassa Gallura e Baronia, nuove restrizioni: «Il rischio: niente acqua per il turismo» - Decisione dell’Autorità di bacino: risorsa solo verso i potabilizzatori di Abbanoa. Tagliate fuori frazioni e strutture ricettive servite dal consorzio ... unionesarda

A dorso d'asino, le taniche d'acqua, le coperte impilate: i profughi scappano da Jabaliya - A dorso d'asino, le taniche d'acqua, le coperte impilate: i profughi scappano da Jabaliya - Su carretti trainati dalle bestie, carichi fino all'inverosimile, unico mezzo rimasto per riuscire a spostarsi portando con sé più roba possibile, i civili tentano la fuga dopo la nuova operazione mil ... rainews