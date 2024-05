Nicolò Ulivi | il ricordo di Griffin - suo coach di basket

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 26 maggio 2024) Forlì, 26 maggio 2024 – Profondo il cordoglio e la tristezza anche nel mondo dello sport cittadino per la scomparsa di. Fotoreporter, spesso il ragazzo era stato al Palafiera a immortalare i giocatori della prima squadra. Stop di 2 giorni alla campagna elettorale in segno di lutto La Pallacanestro 2.015 si è così stretta "attorno alla famigliaper la tragica scomparsa di, che non era un semplice appassionato di pallacanestro perché da giovane era stato giocatore. Ha coniugato le sue due più grandi passioni, quella per ile la fotografia, calcando il parquet del Palafiera con la sua macchina fotografica al collo e raccontando, con la sua sensibilità, le gesta dei biancorossi per le pagine social del media Panorama. Una tragica perdita – conclude la nota della società – che ci ha lasciati tutti sgomenti. Ad Albertina e Deris le più sentite condoglianze.