La rapper statunitense Nicki Minaj è stata fermata all’aeroporto di Amsterdam Schipol e, dopo un controllo approfondito dei suoi bagagli, sarebbe stata accusata di possesso di droghe leggere. Solo dopo diverse ore, in serata, è stata infine rilasciata come confermato da Sky News. open.online

Nicki Minaj arrestata in Olanda per possesso di droghe leggere: “Volevano sabotarmi il tour” - Nicki minaj arrestata in Olanda per possesso di droghe leggere: “Volevano sabotarmi il tour” - Nicki minaj è stata trattenuta all’aeroporto di Amsterdam Schiphol con l’accusa di possesso di droghe leggere. La cantante, poi rilasciata, ha raccontato sui social la sua versione dei fatti. “Sembra ... fanpage

Nicki Minaj arrestata e poi rilasciata ad Amsterdam per possesso di droghe leggere/ VIDEO - Nicki minaj arrestata e poi rilasciata ad Amsterdam per possesso di droghe leggere/ VIDEO - Nicki minaj è stata arrestata e poi rilasciata ad Amsterdam. L'artista è stata accusata di possesso di droghe leggere: il video. tag24

Amsterdam, fermata Nicki Minaj - Amsterdam, fermata Nicki minaj - Nella giornata di ieri, sabato 25 maggio, Nicki minaj è stata tratta in stato di fermo all’aeroporto di Schiphol, ad Amsterdam, perché trovata in possesso di marijuana al momento dell’imbarco su un vo ... rockol