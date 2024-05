Nicki Minaj arrestata all’aeroporto di Amsterdam per possesso di droga | Qualcuno vuole sabotarmi il tour

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 26 maggio 2024)è stata bloccatadiSchiphol con l’accusa didi droghe leggere. È stata la stessa rapper 41enne a raccontare quanto accaduto La cantante era in viaggio verso Manchester, dove era attesa per un concerto.è stata fermata, il 25 maggio,della capitale olandese perdi stupefacenti leggeri. Dopo qualche ora di fermo, è stata rilasciata ma le è stata inflitta una multa per l’esportazione non autorizzata di sostanze illegali dai Paesi Bassi vero un’altra nazione. Robert Kapel, portavoce della polizia, ha detto: “Non confermiamo mai l’identità di una persona in custodia, ma posso confermare che abbiamo arrestato una donna di 41 anni sospettata di aver tentato di esportare droghe leggere in un altro Paese”.