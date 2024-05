Neonati avvolti dalle fiamme nel reparto maternità dell' ospedale - morti 7 piccoli L' incendio dopo l' esplosione di una bombola d' ossigeno

(Di domenica 26 maggio 2024) Un devastantescoppiato sabato notte in unpediatrico ha provocato la morte di almeno sette dei 12ospitati nella struttura. A far divampare le, l'di.

Tragedia in India, scoppia un incendio nell'ospedale pediatrico: morti 7 neonati - Tragedia in India, scoppia un incendio nell'ospedale pediatrico: morti 7 neonati - Il rogo ha interessato il New Born Baby Care Hospital nella notte di sabato: stando a quanto si legge sul sito di Press Trust of India, 12 neonati sono stati messi ... dei pompieri per tentare di ... ilgiornale

Dramma in India, incendio in un ospedale pediatrico a Nuova Delhi: morti sei neonati | VIDEO - Dramma in India, incendio in un ospedale pediatrico a Nuova Delhi: morti sei neonati | VIDEO - Incendio in un ospedale pediatrico a Nuova Delhi, in India, nella serata del 25 maggio 2024: morti sei neonati, salvati altri ... tag24

Incendio in un reparto maternità a Nuova Delhi, morti sei neonati - Incendio in un reparto maternità a Nuova Delhi, morti sei neonati - Durante il rogo che è divampato nel reparto 12 bambini erano stati portati via dalla struttura grazie anche all'intervento delle persone presenti, sei dei 12 neonati erano però già morti quando i ... ansa