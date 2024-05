Neonata trovata morta tra gli scogli | era all' interno di uno zaino

(Di domenica 26 maggio 2024) Domenica tragica a Villa San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria. Il corpo senza vita di unaè stato trovato tra gli, nei pressi della darsena di Pezzo. A fare la macabra scoperta sarebbe stato un pescatore, che ha chiamato le forze dell'ordine.Il cadavere era all'

Il corpo di una bimba appena nata è stato trovato questa mattina tra gli scogli a Villa San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria, nella darsena di Pezzo. A scoprirlo è stato un pescatore; il cadavere era avvolto in un velo, chiuso in uno zaino. fanpage

Neonata trovata morta tra gli scogli nel reggino - neonata trovata morta tra gli scogli nel reggino - Il corpo senza vita di una neonata di colore è stato trovato stamane tra gli scogli a Villa San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria, nelle vicinanze degli imbarcaderi dei traghetti per la ... gazzettadiparma

La piccola (di colore) probabilmente partorita da poco tempo - La piccola (di colore) probabilmente partorita da poco tempo - VILLA SAN GIOVANNI - Una neonata è stata trovata morta tra gli scogli a Villa San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria. Il corpicino della piccola è stato ... corriereadriatico

Neonata trovata morta tra gli scogli a Villa San Giovanni. Era in una busta di plastica dentro a uno zaino - neonata trovata morta tra gli scogli a Villa San Giovanni. Era in una busta di plastica dentro a uno zaino - Il corpo senza vita di una neonata, di cui non si conosce ancora l’etnia, è stato trovato stamane tra gli scogli a Villa San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria, nelle vicinanze degli imbarcader ... ilfattoquotidiano