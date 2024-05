Neonata trovata morta tra gli scogli | aveva ancora il cordone ombelicale attaccato

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 26 maggio 2024) Tragedia a Villa San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria. È qui che unaè statatra gli. Il corpicino della piccola è stato scoperto questa mattina (26 maggio), nelle vicinanze degli imbarcaderi dei traghetti per la Sicilia. La piccola, di colore, probabilmente partorita da poco tempo, era all’interno di una busta di plastica a sua volta contenuta in uno zaino eil. Sull’accaduto indaga la polizia che in questi momenti sta effettuando i rilievi.Leggi anche: Neonato morto sulla nave da crociera, cambia l’accusa alla mamma: “È abbandono, non omicidio” L'articolo proviene da The Social Post. .