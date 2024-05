Neonata trovata morta tra gli scogli a Villa San Giovanni - abbandonata in uno zaino poco dopo il parto

(Di domenica 26 maggio 2024) Una bambinaè stata risenza vita tra gliSan, in provincia di Reggio Calabria. Il corpo della bambina di pelle nera si trovava vicino agli imbarcaderi dei traghetti per la Sicilia. Secondo gli inquirenti, la bambina era statarita da. Si trovava all’interno di un sacchetto di plastica contenuto in uno. Aveva ancora il cordone ombelicale attaccato. Sulla vicenda indagano gli agenti della la polizia di Stato impegnati nei rilievi assieme ai colleghi della Scientifica. A ritrovare il corpo della bambina è stato un pescatore, che ha avvertito le forze dell’ordine.

Il corpo senza vita di una neonata è stato trovato stamane tra gli scogli a Villa San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria, nelle vicinanze degli imbarcaderi dei traghetti per la Sicilia. Il cadavere della bambina, probabilmente partorita da poco tempo, era all'interno di una busta di plastica a sua volta contenuta in uno zaino e aveva ancora il cordone ombelicale attaccato. quotidiano

