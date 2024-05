Neonata trovata morta in uno zaino a Villa San Giovanni - aveva ancora il cordone ombelicale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 26 maggio 2024) Reggio Calabria, 26 maggio 2024 – Il cadavere di unadi pochi giorni è stato trovato questa mattina tra gli scogli diSan, in provincia di Reggio Calabria, non lontano dal porto dove ci si imbarca per Messina. Il corpicino della bimba, nera di pelle, era dentro un sacco di plastica, all’interno di unoil, segno che era stata partorita da poco. La polizia indaga per ricostruire cosa sia successo alla piccola e chiarire le cause della morte. Notizia in aggiornamento .