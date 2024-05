Neonata trovata morta in una busta di plastica | l’agghiacciante ritrovamento sugli scogli

Domenica tragica a Villa San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria. Il corpo senza vita di una neonata è stato trovato tra gli scogli, nei pressi della darsena di Pezzo. A fare la macabra scoperta sarebbe stato un pescatore, che ha chiamato le forze dell'ordine. today

Reggio Calabria, 26 maggio 2024 – Il cadavere di una neonata di pochi giorni è stato trovato questa mattina tra gli scogli di Villa San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria, non lontano dal porto dove ci si imbarca per Messina.

