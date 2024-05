Neonata trovata morta in una busta - choc in provincia di Reggio Calabria

(Di domenica 26 maggio 2024), 26 maggio 2024- Il corpo senza vita di una bambina appena nata, con ancora il cordone ombelicale attaccato, è stato trovato questa mattina tra gli scogli a Villa San Giovanni, indi. La, di cui non si conosce ancora l’etnia, era all’interno di unadi plastica. Sul posto il medico legale e i poliziotti. (Fonte: Adnkronos) (Foto d’archivio) ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

Orrore a Villa, neonata trovata morta in uno zaino: avvolta in un una busta tra gli scogli - Orrore a Villa, neonata trovata morta in uno zaino: avvolta in un una busta tra gli scogli - A fare la macabra scoperta, questa mattina, un pescatore: sul posto è intervenuta la polizia per ricostruire l'accaduto ... quicosenza

Neonata morta trovata in un sacco vicino agli imbarcaderi per la Sicilia - neonata morta trovata in un sacco vicino agli imbarcaderi per la Sicilia - Il corpo senza vita di una neonata di colore è stato trovato stamane tra gli scogli a Villa San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria, nelle vicinanze degli imbarcaderi dei traghetti per la ... itacanotizie

Villa San Giovanni, neonata trovata senza vita fra gli scogli - Villa San Giovanni, neonata trovata senza vita fra gli scogli - REGGIO CALABRIA – Il corpo senza vita di una neonata di colore è stato trovato stamane tra gli scogli a Villa San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria, nelle vicinanze degli imbarcaderi dei ... livesicilia