Neonata senza vita in uno zaino - partorita da poche ore | Reggio Calabri - orrore sugli scogli

(Di domenica 26 maggio 2024) Una scoperta terrificante tra glia Villa San Giovanni, in provincia dia: il corpodi unaè stato trovato nella mattinata di oggi, domenica 26 maggio, nelle vicinanze degli imbarcaderi dei traghetti per la Sicilia. La bimba era stata probabilmenteda poco tempo: il cadavere era in una busta di plastica, messa all'interno di uno. Laaveva ancora il cordone ombelicale attaccato. Sul luogo dell'agghiacciante ritrovamento è arrivata immediatamente la Polizia, per i primi rilievi necessari all'indagine. A scoprire il cadavere è stato un pescatore, attirato dalloabbandonato, nei pressi della darsena del Pezzo. Dopo averlo aperto, immediatamente ha chiamato le forze dell'ordine: sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Villa San Giovanni e della squadra mobile diCalabira, che hanno poi informato il magistrato di turno.