Nella chiesa di Castellarano la tradizionale rassegne di cori

(Di domenica 26 maggio 2024) Oggi alle 16,30di Santa Maria Assunta, nel cuore del borgo medioevale di, si svolge larassegna corale "Città di", alla sua quattordicesima edizione. Si tratta di una buona occasione per ascoltaredi alta qualità, scoprendo inoltre la bellezza del borgo della cittadina con i suoi ricchi rimandi storici. L’evento, a ingresso gratuito, viene organizzato dal coro "Città di" diretto da Marco Guidorizzi, con il patrocinio del Comune. La rassegna, in questa edizione, prevede l’esibizione, oltre che del coro cittadino, di altre due compagini corali provenienti da altre regioni: dalla Lombardia arriva la "Corale Discantica" (con sede a Cesole di Mantova) diretta da Michael Guastalla, oltre che dal Piemonte, con il Coro "Quinta Vox" (di Vercelli) diretto da Marco Saveriano. Nata per far conoscere il repertorio di brani corali, la rassegna organizzata aè cresciuta nel tempo, ospitando formazioni affermate anche al di fuori dei confini locali.