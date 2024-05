Negato il referendum sul nuovo stadio del Milan a San Donato

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di domenica 26 maggio 2024) Unche non s’ha da fare. È quello sul paventatodela San. Giovedì il Comitato dei Garanti del comune dell’hinterland ha infatti dichiarato inammissibile la consultazione popolare. Scatenando le ire dei comitati che da mesi si battono contro l’opera faraonica, i cui contorni sono ancora tutt’altro che chiari. I Garanti scelti dalla maggioranza in Comune “Ci sono voluti quasi 4 mesi per comunicarci qualcosa che, in molti, si aspettavano: con la dichiarazione di inammissibilità delconsultivo sulloa Sanresa nota ieri (giovedì, ndr) dal Collegio dei Garanti (organo i cui membri sono stati scelti da chi amministra oggi la città), si è ribadita – ancora una volta – la volontà che i sandonatesi siano semplici spettatori nelle scelte per la città”, tuona il Comitato Noa Sanese. “È purtroppo ciò che hanno sempre voluto il sindaco Squeri e la sua maggioranza, da mesi e mesi, dimostratisi allergici alla partecipazione, alla condivisione pubblica degli atti sulloe all’ascolto preventivo”, continua il comitato, sottolineando che “si è detto no ad una proposta dipopolare consultivo elaborata dal team legale del “Comitato noa Sanese” che teneva pienamente conto di quanto previsto dallo Statuto comunale e dal Regolamento per la Disciplina deiComunali”.