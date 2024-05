Nazionale - annuncio a sorpresa dalla stella dell’Europeo | adesso è ufficiale

Sandra Mastella conclude il suo tour in Calabria: “Il Sud merita ascolto e risposte concrete non lo scempio dell’autonomia differenziata” 20 maggio 2024 – Si è concluso oggi il tour di tre giorni di Sandra Mastella in Calabria.

puntomagazine

Pisa, 10 maggio 2024 – The International Society for Magnetic Resonance in Medicine (ISMRM) è una tra le più importanti associazioni internazionali multidisciplinare che promuove l’innovazione, lo sviluppo e l’applicazione delle tecniche di risonanza magnetica in medicina e biologia in tutto il mondo.

lanazione