Nato - sì agli attacchi ucraini in Russia | cosa c’è dietro la crociata di Stoltenberg

(Di domenica 26 maggio 2024) Mentre lariversa il suo fuoco su Kharkiv per piegare la città e la resistenza ucraina, colpendo anche un megastore e provocando diverse vittime civili, dal segretario generale dellaarriva una dichiarazione quasi di guerra a Mosca. In un’intervista al The Economist, Jensha inaugurato la sua” invitando gli alleati che forniscono armi all’Ucraina a far cadere il divieto di usarle per attaccare obiettivi militari direttamente in territorio russo. Sarebbe una svolta decisiva del conflitto, che il Cremlino valuterebbe come intervento diretto da parte della coalizione occidentale. L’appello propagandistico dinon giunge a caso e soltanto parzialmente lascia il tempo che trova. Il segretario dell’Alleanza non vuole certo la guerra aperta con Mosca, ma di certo i suoi obiettivi alimentano una “questione interna” al Patto Atlantico che riguarda direttamente la sua missione antirussa.