Nations League di Volley Maschile - Italia splendida con il Giappone | è vittoria per 3-1

(Di domenica 26 maggio 2024) Rio de Janeiro, 26 maggio 2024 – Straordinario il tris di vittorie conquistato dall'di, impegnata alla, in svolgimento a Rio de Janeiro, in Brasile. Gli Azzurri di Coach De Giorgi hanno vinto con ilper 3-1 (23-25, 25-16, 25-17, 25-17). L'guadagna 7,56 preziosi punti salendo in terza posizione nel Ranking Mondiale (importante per la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi), superando proprio gli avversari nipponici. L'ultima partita nella giornata di oggi con la Polonia. Foto feder.it