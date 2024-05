Caressa : ”Osimhen diamolo per venduto quindi serve una punta centrale. Raspadori seconda punta in un 3-5-2? Poi devi trovare il posto a Kvara tskhelia… Qual è il ruolo di Raspadori? Secondo me forse non ha la gamba per fare il laterale” Fabio Caressa , giornalista, con un video pubblicato sul suo canale YouTube ha ideato il possibile assetto del Napoli nella prossima stagione: Caressa ipotizza un Napoli a tre “Il Napoli lo ipotizziamo a tre, perché diciamo che la maggior parte degli allenatori accostati al Napoli giocano o potrebbero giocare a tre. terzotemponapoli

Oggi alle 18 il Napoli affronterà il Lecce per l’ultima giornata di campionato. Mentre gli azzurri sperano di conquistare il nono posto in classifica, i salentini si sono già salvati e il prossimo anno giocheranno nuovamente in Serie A. ilnapolista

Napoli-Lecce, prepartita: squadre in campo - napoli-Lecce, prepartita: squadre in campo - Davanti Politano e Kvaratskhelia agiranno a supporto di raspadori che è in vantaggio nel ballottaggio con Simeone. L'ultima giornata di campionato è l'ultima chiamata per il napoli per qualificarsi a ... tuttonapoli

Trinchera: “Piena sintonia con Gotti, ma dobbiamo incontrarci per le linee guida” - Trinchera: “Piena sintonia con Gotti, ma dobbiamo incontrarci per le linee guida” - Il ds del Lecce Stefano Trinchera ha parlato a DAZN prima della sfida contro il napoli, valevole per la 38esima ed ultima giornata di Serie A ... calciolecce

Napoli, Raspadori: "Zielinski ci mancherà molto, mi ha accolto in modo fantastico" - napoli, raspadori: "Zielinski ci mancherà molto, mi ha accolto in modo fantastico" - Il napoli affronta il Lecce nella trentottesima giornata di campionato, ultima nello stadio Maradona. Nell`avvicinamento alla sfida, Giacomo raspadori ha parlato. calciomercato