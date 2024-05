Napoli Lecce - striscioni e cori contro la squadra | contestazione dei tifosi – FOTO

(Di domenica 26 maggio 2024) Iazzurri continuano lanei confronti di società ein occasione di. Non accenna a placarsi l’ira deipartenopei nei confronti di società e. L’ambiente partenopeo continua ad esternare il proprio malcontento per una stagione fallimentare, arrivata dopo la conquista di uno Scudetto che mancava da 33 anni. Salvo clamorosi colpi di scena, la società del presidente Aurelio De Laurentiis resterà fuori da qualsiasi competizione UEFA nella prossima stagione, dopo 14 anni di fila nei tornei continentali. Basterebbe solo questo dato per certificare l’annata messa in mostra dagli azzurri. In occasione del match, ultima degli azzurri in campionato e con lo Scudetto sul petto, idel club partenopeo hanno proseguito la loro protesta nei confronti di società e gruppo

Cambi di squadra e cambi di allenatore no, cambi di stagione sì: primavera inoltrata, tempo di cambiamenti anche nelle domeniche bestiali, of course. E quindi se da un lato ci si attrezza per l’odiato cambio stagione, per evitare che il caldo produca effetti nefasti (senza successo) dall’altro si ... ilfattoquotidiano

Alex Sandro lascia la Juventus dopo ben 9 stagioni in bianconero caratterizzata da titoli e Scudetti. Il terzino sinistro brasiliano ha salutato in lacrime tifosi e squadra.Continua a leggere fanpage

Sampdoria, il Club Gianluca Vialli e Bobby Gol: «Amore puro verso una squadra, ti batte forte nel cuore» - Sampdoria, il Club Gianluca Vialli e Bobby Gol: «Amore puro verso una squadra, ti batte forte nel cuore» - Tuttavia è bene sottolineare la positività, playoff esclusi, della squadra allenata da Pirlo. I blucerchiati, nonostante le miriadi di vicissitudini incontrate, sono riusciti a raggiungere i playoff e ... sampnews24

PESCARA NUOTO E PALLANUOTO, “ATLETI E TIFOSI AGGREDITI A CATANIA”. BARTOCCI FINISCE IN OSPEDALE - PESCARA NUOTO E PALLANUOTO, “ATLETI E tifosi AGGREDITI A CATANIA”. BARTOCCI FINISCE IN OSPEDALE - tanto che alcuni dirigenti dei Muri Antichi sono intervenuti per placare i loro tifosi nel tentativo di riportare la calma. Il peggio però è arrivato al termine della gara, quando i giocatori della ... abruzzoweb

