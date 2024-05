Napoli-Lecce - le ufficiali | Simeone preferito a Raspadori In difesa Ostigard con Juan Jesus

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 26 maggio 2024) Oggi alle 18 ilaffronterà ilper l’ultima giornata di campionato. Mentre gli azzurri sperano di conquistare il nono posto in classifica, i salentini si sono già salvati e il prossimo anno giocheranno nuovamente in Serie A. Ricordiamo che qualora la Fiorentina vincesse la Conference League, la squadra che arriverà nona giocherà la competizione europea nella prossima stagione., le formazioni(4-3-3): Meret; Di Lorenzo,, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano,, Kvaratskhelia(4-2-3-1): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Ramadani, Berisha; Almqvist, Blin, Dorgu; Krstovic Conte in azzurro, con lui arriverebbe Lukaku Lukaku nell’operazione Osimhen che andrà al Chelsea per 90-100 milioni più il belga.