(Di domenica 26 maggio 2024) Ci si aspettava di poter tifare Fiorentina in finale di Conference League, per sperare almeno nella Conference, invece non servirà neppure quello: ilnon vince al Maradona nemmeno.

DIRETTA VIDEO - Napoli-Lecce 0-0: ultimi assalti - DIRETTA VIDEO - napoli-lecce 0-0: ultimi assalti - 16.00 - Arrivano i primi tifosi allo stadio Maradona, dove tra due ore inizierà napoli-lecce. Ultimo assalto alla conference League per la squadra di Calzona: ecco tutte le combinazioni per ... msn

Napoli-Lecce 0-0, addio all'Europa ufficiale: gli azzurri nemmeno in Conference League - napoli-lecce 0-0, addio all'Europa ufficiale: gli azzurri nemmeno in conference League - Ma sopratutto fine di un ciclo. Il Napoli pareggia con il Lecce, chiude al decimo posto e dice definitivamente addio all'ultima speranza per la conference. Dopo 14 anni di fila gli azzurri non ... ilmattino

Napoli-Lecce, la pagella: flop dell'attacco con Simeone e Raspadori - napoli-lecce, la pagella: flop dell'attacco con Simeone e Raspadori - Ci si aspettava di poter tifare Fiorentina in finale di conference League, per sperare almeno nella conference, invece non servirà neppure quello: il Napoli non vince al Maradona ... ilmattino