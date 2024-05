Napoli Lecce - Juan Jesus | Dobbiamo onorare lo Scudett - non siamo in vacanza Faremo di tutto per riportarlo qui

In attesa di novità sull’eventuale arrivo di Antonio Conte, Napoli e Lecce scendono in campo per l’ultima giornata di campionato. Ecco tutte le info. Mentre i tifosi azzurri attendono con ansia novità sui negoziati per portare Antonio Conte sulla panchina del Napoli, è già tempo di concentrarsi sul campo.

napolipiu