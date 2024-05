Napoli-Lecce - formazioni ufficiali | le scelte di Calzona

Napoli-Bologna, uno dei match più importanti di questa giornata di Serie A, va in scena dalle ore 18:00, allo stadio Diego Armando Maradona. La stagione per gli azzurri è decisamente drammatica, ma per il Napoli è vietato mollare. spazionapoli

DIRETTA VIDEO - Napoli-Lecce, LIVE pre-partita con i tifosi: le formazioni ufficiali - DIRETTA VIDEO - Napoli-Lecce, LIVE pre-partita con i tifosi: le formazioni ufficiali - Napoli-Lecce Tv - Napoli-Lecce Serie A, diretta gratis su CalcioNapoli24.it. della 38a giornata da calendario di Serie A per la squadra di calzona che andrà a giocare l'ultima partita di campionato al ... msn

FORMAZIONI UFFICIALI - Calzona conferma Simeone dal 1', Osimhen parte dalla panchina - formazioni UFFICIALI - calzona conferma Simeone dal 1', Osimhen parte dalla panchina - Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Lecce, ultima giornata di Serie A. calzona conferma le scelte della vigilia, Simeone in attacco sostituisce Osimhen che parte dalla panchina. In difesa spazio ... tuttonapoli

Napoli-Lecce, prepartita: Ostigard ancora titolare, out Rrahmani - Napoli-Lecce, prepartita: Ostigard ancora titolare, out Rrahmani - Gli uomini più attesi. Da febbraio nessuno in Serie A ha segnato più di Victor Osimhen: otto reti in undici presenze per il nigeriano. Nikola Krstovic è il quinto giocatore nella storia del Lecce per ... tuttonapoli