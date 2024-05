Napoli-Lecce | dove vedere la partita?

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di domenica 26 maggio 2024) Un match non del tutto scoppiettante, sebbene nessuna squadra stia lasciando nulla al caso. ScopriamoI diritti televisivi sono ormai parte integrante per il nuovo mondo del calcio. Un segnale evidente di questo cambiamento lo si nota già con la Serie A, suddivisa tra Sky e DAZN, seppur sia quest’ultima a poterne vantare la piena esclusività. Se ciò sembra essere un vantaggio per le società, che godono di introiti e sponsor, lo stesso non si può dire per utenti e tifosi, costretti a loro volta a ricercare molte informazioni in merito. Ecco che l’articolo assume uno scopo ben preciso: spiegaree chi scenderà in campo. La giornata 38 metterà a confronto due filosofie di calcio differenti.: sarà possibilelasu Sky? La risposta è no! Al decimo posto in classifica con 52 punti, la stagione delè stata a dir poco disastrosa.